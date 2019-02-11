Спортивную эстафету сегодня продолжает турнир "Золотая шайба"

На льду "Чижовка-Арены" - девять команд изо всех районов Минска. Выступают в хоккейной спартакиаде исключительно любители, возраст участников до 14 лет. Финал запланирован на следующий вторник. Лучшая хоккейная дружина представит столицу на республиканском этапе "Золотой шайбы".