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Спортивную эстафету сегодня продолжает турнир "Золотая шайба"

На льду "Чижовка-Арены" - девять команд изо всех районов Минска. Выступают в хоккейной спартакиаде исключительно любители, возраст участников до 14 лет. Финал запланирован на следующий вторник. Лучшая хоккейная дружина представит столицу на республиканском этапе "Золотой шайбы".

"Золотая шайба" дала путевку в профессиональную хоккейную жизнь многим юным спортсменам. Нынешнее соревнование - 21-е в истории турнира.

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