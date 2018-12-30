ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Спортивные итоги уходящего года

Прошедший год подарил нам множество эмоций - как позитивных, так и с оттенком грусти. После золотых олимпийских взлетов завершили профессиональные карьеры наши легендарные спортсмены - Максим Мирный и Дарья Домрачева.

Но большой биатлон скоро станет к нам еще ближе несмотря ни на что. Из Раубичей, где чертят своими линиями лыжню будущие чемпионы, Станислав Липский (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все