Главная интрига чемпионата Беларуси по футболу, итог встречи "Динамо" с ЦСКА - новости спорта в рубрике "Матчбол"

Развязка главной интриги футбольного чемпионата Беларуси, итог встречи хоккейного "Динамо" с одним из лидеров сезона - ЦСКА - и амбиции "зубров" в этом сезоне. Об этом по традиции расскажем в спортивной рубрике "Матчбол" (видео).