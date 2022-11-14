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Главная интрига чемпионата Беларуси по футболу, итог встречи "Динамо" с ЦСКА - новости спорта в рубрике "Матчбол"

Развязка главной интриги футбольного чемпионата Беларуси, итог встречи хоккейного "Динамо" с одним из лидеров сезона - ЦСКА - и амбиции "зубров" в этом сезоне. Об этом по традиции расскажем в спортивной рубрике "Матчбол" (видео).

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