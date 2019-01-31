Спортивные объекты готовы ко II Европейским играм. До форума остался 141 день

Одно из масштабных событий, которое будет в центре внимания всех СМИ, - II Европейские игры. Они пройдут в июне в Минске. Но уже все спортивные объекты к престижному форуму готовы! Об этом заявили сегодня представители Дирекции Игр. До мультиспортивного форума остался 141 день. На данный момент продано 20 тысяч 350 билетов болельщикам из 28 стран. Основные покупатели, конечно же, белорусы, россияне, немцы, а также граждане Ирландии, Литвы и Польши. Стоимость входа на соревнования варьируется от 5 до 50 рублей. Наибольшей популярностью пользуются легкая атлетика, художественная гимнастика и акробатика, пляжный футбол и карате. На эти сессии продано более 30 процентов квитков, которые введены в продажу. Сейчас можно купить вход на трибуны на все виды спорта, за исключением баскетбола три на три, из-за того, что в соревнованиях возможны изменения. Всего доступно около 381 тысячи квитков на 120 сессий Игр. Самым загруженным днем станет 25 июня. Тогда пройдет 18 различных соревнований.

