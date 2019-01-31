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Спортивные объекты готовы ко II Европейским играм. До форума остался 141 день
Налетай, торопись! Продано 20 тысяч 350 билетов болельщикам из 28 стран
Одно из масштабных событий, которое будет в центре внимания всех СМИ, - II Европейские игры. Они пройдут в июне в Минске. Но уже все спортивные объекты к престижному форуму готовы! Об этом заявили сегодня представители Дирекции Игр. До мультиспортивного форума остался 141 день. На данный момент продано 20 тысяч 350 билетов болельщикам из 28 стран. Основные покупатели, конечно же, белорусы, россияне, немцы, а также граждане Ирландии, Литвы и Польши. Стоимость входа на соревнования варьируется от 5 до 50 рублей. Наибольшей популярностью пользуются легкая атлетика, художественная гимнастика и акробатика, пляжный футбол и карате. На эти сессии продано более 30 процентов квитков, которые введены в продажу. Сейчас можно купить вход на трибуны на все виды спорта, за исключением баскетбола три на три, из-за того, что в соревнованиях возможны изменения. Всего доступно около 381 тысячи квитков на 120 сессий Игр. Самым загруженным днем станет 25 июня. Тогда пройдет 18 различных соревнований.
15 июня приедутпервыегости II Европейских игр
Переезд студентов пяти вузов из студенческой деревни в Минске по проспекту Дзержинского завершится 1 февраля. Во время II Европейских игр именно здесь будут проживать порядка 4 тысяч атлетов и 2 тысяч представителей делегаций. Из всех объектов мультиспортивного континентального форума деревня спортсменов начнет свою работу раньше всех. Уже 15 июня ожидается прием первых гостей. А официальное открытие запланировано на 18 июня. В студенческой деревне планируют провести ремонт. На данный момент студенты педагогического и медицинского университетов уже переехали.
Чтобы создать максимально комфортные условия для проживания и обучения, был смещен образовательный процесс. Часть студентов пройдет производственную практику по месту жительства, а магистранты будут переведены на индивидуальный график обучения.
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