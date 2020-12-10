Спортивные победы на международной арене - не только имидж страны, но и патриотизм

Спортивные победы на международной арене - это тоже не только имидж страны, но и проявление патриотизма. Уже в суверенной истории по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура, позволяющая и в дальнейшем рассчитывать на серьёзные достижения. Победы белорусов - это не просто короткие мгновения радости, это еще и сила, объединяющая нацию (видео).