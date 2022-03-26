Спортивные ведомства Беларуси и России обсудили стратегии взаимодействия

Беларусь и Россия намерены усилить сотрудничество в области спорта. Неимоверное давление, под которым оказались спортсмены стран-союзников, заставляет искать альтернативу во всем - от организации и проведения соревнований до импортозамещения в производстве спортинвентаря. К сожалению, Международный олимпийский комитет, а вслед за ним и различные международные федерации не смогли устоять перед политическими амбициями и запросами людей, далеких от спорта, тем самым они расписались в собственной беспомощности, превратив мировой спорт в политприложение, а не борьбу равных.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси 26 марта состоялось совместное заседание коллегий министерств спорта Беларуси и России. Ключевым вопросом стал соревновательный календарь. В современных условиях, когда ни белорусы, ни россияне не могут выступать на международных аренах, важно подготовить альтернативную площадку.

Кстати, опыт уже есть. Совсем недавно стреляющие лыжники Беларуси боролись на заключительном этапе Кубка Союза биатлонистов России в Уфе, а паралимпийцы в Ханты-Мансийске показали свои неограниченные возможности на зимних играх "Мы вместе. Спорт". Совместные программы по 43 видам спорта практически выработаны.

Еще стороны обсудили вопросы импортозамещения спортивных товаров, инвентаря и оборудования для подготовки как профессиональных атлетов к соревнованиям, так и для любителей активного образа жизни. Кроме того, были выработаны общие подходы по организации и проведению стартов с привлечением атлетов из третьих стран.

Совещание по итогам Олимпийских игр в Пекине и о перспективах развития зимних видов спорта

На то, что нужно искать альтернативные варианты крупных соревнований для наших атлетов, указал и Александр Лукашенко на этой неделе во время совещания по спорту во Дворце Независимости. Белорусское олимпийское движение сейчас оказалось в новых реалиях - в условиях враждебного отношения со стороны международных спортивных организаций. Однако, чтобы достичь положительной динамики в отрасли, нужно в первую очередь обратить внимание на внутренние проблемы. Так, всем структурам не хватает дисциплины.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Нужен результат. Не будет результата - вы никому не нужны. И не надо думать, что мы все сделали.

Президент обратился к министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку: "С кем, с кем, а С тобой мы тысячу часов провели с этим несчастным хоккеем, когда я тебе говорил: езжай в школы. Результатом любой работы в школе должны быть цифры, сколько мы наверх подняли детей из этой школы - Протасов там и прочих. Сколько?! И это надо взять под контроль".





"Что в теннисе, что в гандболе, что в футболе, что в хоккее. Кто из наших функционеров, федераций именно так скрупулезно этим занимается? Гарантии даю - никто. Могу доказать в любой день. Пошлю специалистов и я докажу, что это не так. Кто это должен контролировать? Минспорта и федерации. Федерации общественные. Это благодаря мне, что я еще вас закрутил и сделал федерации государственными по сути. У нас ни один человек, руководитель федерации не скажет, что я там общественник. Что НОК у нас, что федерации - они все вмонтированы в одну систему", - добавил Президент Беларуси.