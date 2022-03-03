Спортивный геноцид: паралимпийские сборные Беларуси и России отстранили от Игр в Пекине

Это удар по вообще мировому спорту. Сегодня все больше и больше авторитет этих структур, этих Игр теряется, и создается такое впечатление, что нам надо найти в себе силы и создавать альтернативу. Альтернативу Олимпийским играм, может быть, мы и должны вместе с Россией инициировать создание альтернативных Олимпийских и Паралимпийских игр. Западные страны - это не весь мир, далеко не весь мир. Пекин сегодня возмущен и тоже не знает, что и ответить на складывающуюся ситуацию. Мы должны заявить о своих правах, о том, что мир сегодня будет объединяться вместе со своими друзьями, союзниками и партнерами. И мы это сможем сделать, мы сможем создать альтернативные спортивные площадки, где мы сможем соревноваться, и все будет честно, правдиво и справедливо.

Александр Барауля, замминистра спорта и туризма Беларуси