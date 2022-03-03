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Спортивный геноцид: паралимпийские сборные Беларуси и России отстранили от Игр в Пекине
Принцип "спорт вне политики" сегодня полностью перечеркнули! Мировые вершители судеб уже давно добрались до спорта, а что самое ужасное - до того, кому нет равных по своей вдохновляющей силе. Спортсмены-паралимпийцы... На протяжении четырех лет они готовились к Играм в Пекине, на пути к олимпу преодолевая все барьеры, а государство, в том числе и финансово, их поддерживало. Сегодня весь смысл усердной работы пытается сломать бездушное существо в виде властелинов мира, к коим себя, судя по всему, причисляет и Международный паралимпийский комитет. Он делает удар по людям с ограниченными возможностями. Сборные Беларуси и России не примут участие в Паралимпийских играх в Пекине. Это настоящий спортивный геноцид российских и белорусских спортсменов.
Естественно, это решение вызывает крайнее недоумение. С учетом того, что наши спортсмены проделали огромную работу, они четыре года готовились к старту. И, безусловно, никаким образом не участвовали в политических каких-то моментах, были, скажем так, вне политики, занимались своим делом, спортом. Категория данных спортсменов, вы сами понимаете, это сложные судьбы, это сложные всегда жизненные истории. И, естественно, для них это был очень важный, значимый момент. Поэтому решение, которое принимали люди, мягко говоря, недальновидное, оно ущербное и вызывает недоумение и недопонимание.
Алексей Талай,паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель:
Это удар по вообще мировому спорту. Сегодня все больше и больше авторитет этих структур, этих Игр теряется, и создается такое впечатление, что нам надо найти в себе силы и создавать альтернативу. Альтернативу Олимпийским играм, может быть, мы и должны вместе с Россией инициировать создание альтернативных Олимпийских и Паралимпийских игр. Западные страны - это не весь мир, далеко не весь мир. Пекин сегодня возмущен и тоже не знает, что и ответить на складывающуюся ситуацию. Мы должны заявить о своих правах, о том, что мир сегодня будет объединяться вместе со своими друзьями, союзниками и партнерами. И мы это сможем сделать, мы сможем создать альтернативные спортивные площадки, где мы сможем соревноваться, и все будет честно, правдиво и справедливо.
Наша команда сейчас в Пекине, все члены делегации пребывают в шоке. Белорусская сторона уже решает вопрос о возвращении атлетов на родину. Россия тем временем готовит иск в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить санкции Международного паралимпийского комитета. Стартует же Паралимпиада завтра.
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