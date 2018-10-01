Спортивный канал "Беларусь 5. Интернет" начал работу

Телеканал "Беларусь 5", которому в октябре исполняется 5 лет, своим поклонникам дарит уникальную возможность выбирать ту или иную спортивную трансляцию. На сайте tvr.by начал работу уникальный в стране канал "Беларусь 5. Интернет". У него собственная оригинальная сетка вещания, главная особенность - отсутствие комментаторов.

Канал "Беларусь 5. Интернет" уже больше месяца работает в тестовом режиме, доступен он не только в интернет-браузере, но и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании.