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Спортивный канал "Беларусь 5. Интернет" начал работу
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Телеканал "Беларусь 5", которому в октябре исполняется 5 лет, своим поклонникам дарит уникальную возможность выбирать ту или иную спортивную трансляцию. На сайте tvr.by начал работу уникальный в стране канал "Беларусь 5. Интернет". У него собственная оригинальная сетка вещания, главная особенность - отсутствие комментаторов.
Канал "Беларусь 5. Интернет" уже больше месяца работает в тестовом режиме, доступен он не только в интернет-браузере, но и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании.