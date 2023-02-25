Спортивный праздник "Минская лыжня" в Раубичах: борьба за медали продолжается

В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" вслед за первым стартом в борьбу за медали вступили команды центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Здесь равных не было нашим спасателям - команде МЧС. В третьем забеге за победу сражаются дружины республиканских органов государственного управления. Участвует 21 команда.

"Минская лыжня" проходит по регламенту классической смешанной биатлонной эстафеты. В команде по четыре участника - двое мужчин и две девушки. Каждый спортсмен-любитель преодолевает два круга. Предусмотрено два огневых рубежа. За каждый промах придется бежать штрафной круг - 50 метров. В этом году на соревнования заявились 57 коллективов (это порядка 250 участников). Медали получат те дружины, которым удастся финишировать в первой тройке. А тех, кто попадет в шестерку, ждет цветочная церемония. На трибунах спорткомплекса "Раубичи" сегодня аншлаг.