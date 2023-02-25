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Спортивный праздник "Минская лыжня" в Раубичах: борьба за медали продолжается
В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" вслед за первым стартом в борьбу за медали вступили команды центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Здесь равных не было нашим спасателям - команде МЧС. В третьем забеге за победу сражаются дружины республиканских органов государственного управления. Участвует 21 команда.
"Минская лыжня" проходит по регламенту классической смешанной биатлонной эстафеты. В команде по четыре участника - двое мужчин и две девушки. Каждый спортсмен-любитель преодолевает два круга. Предусмотрено два огневых рубежа. За каждый промах придется бежать штрафной круг - 50 метров. В этом году на соревнования заявились 57 коллективов (это порядка 250 участников). Медали получат те дружины, которым удастся финишировать в первой тройке. А тех, кто попадет в шестерку, ждет цветочная церемония. На трибунах спорткомплекса "Раубичи" сегодня аншлаг.
В целом "Минская лыжня" имеет давнюю и богатую традицию - празднику спорта исполнится 37 лет. В 1986 году впервые был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая - Раубичи вдоль автомобильной трассы М3. К слову, в тот февраль на старт вышли почти 12 тысяч человек.
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