Спортивный сезон открыла лыжная трасса в парке 900-летия Минска

Любители активного зимнего отдыха уже могут оценить снежное покрытие - в этом году его сделали большей высоты и укладывали с помощью специальной техники. Длина дистанции - два с половиной километра. По словам специалистов, преодолеть трассу легко, опасные повороты и склоны отсутствуют. Трасса возле Чижовского водохранилища - популярное место зимнего отдыха минчан. В этом сезоне она будет работать до мая.