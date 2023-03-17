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Спортивный зал в Бресте превратили в площадку для пляжного волейбола
Спортивный зал в Бресте превратили в пляж! Для этого туда привезли 350 промытого песка - это почти 20 грузовиков. Теперь в городе можно круглый год заниматься пляжным волейболом. Здание построили еще в советские годы. И последнее время спортзал пустовал, потому что был аварийным. Объект капитально отремонтировали. Чтобы пляж всегда оставался теплым, в пол вмонтировали три с половиной километра нагревательных элементов. Площадку только открыли, а из желающих поиграть на песке уже очередь. В Брест даже приезжали команды из Витебска. Акцент будут делать на развитие детского спорта, проводить турниры для профессионалов и любителей.
Пляжный волейбол - это профессиональный, олимпийский вид спорта. Он не имел популярности в нашей стране, потому что нет возможности тренироваться круглогодично. Наш зал дает такую возможность. Будем набирать детей, тренировать группы. Зал вечером уже практически занят, не пробиться к нам. Кому-то уже даже приходится отказывать.
Кроме волейбольной площадки открыли тренажерный зал. А в будущем хотят переоборудовать и старый бассейн, чтобы проводить на его месте занятия по борьбе.
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