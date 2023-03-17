Спортивный зал в Бресте превратили в площадку для пляжного волейбола

Спортивный зал в Бресте превратили в пляж! Для этого туда привезли 350 промытого песка - это почти 20 грузовиков. Теперь в городе можно круглый год заниматься пляжным волейболом. Здание построили еще в советские годы. И последнее время спортзал пустовал, потому что был аварийным. Объект капитально отремонтировали. Чтобы пляж всегда оставался теплым, в пол вмонтировали три с половиной километра нагревательных элементов. Площадку только открыли, а из желающих поиграть на песке уже очередь. В Брест даже приезжали команды из Витебска. Акцент будут делать на развитие детского спорта, проводить турниры для профессионалов и любителей.