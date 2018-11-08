Спорткомплекс "Раубичи" примет этап Кубка мира по биатлону

В календаре соревнований, опубликованном на официальном сайте Международного союза биатлонистов, за Минским районом зарезервированы даты с 28 февраля по 6 марта 2022 года. То есть лучшие стреляющие лыжники планеты приедут в Беларусь сразу после Олимпийских игр в Пекине. Кроме спорткомплекса в Раубичах, впервые примет этап Кубка мира и эстонский Отепя. Президент IBU Олле Далин подчеркнул: страной - хозяйкой такого турнира может стать только то государство, в котором национальное антидопинговое агентство полностью соответствует требованиям ВАДА.