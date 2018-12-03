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Спорткомплекс "Раубичи" продолжает готовиться к зимнему сезону
Спортивные комплексы нашей страны продолжают готовиться к зимнему сезону. Как только температурный минус достиг нужной отметки, активно запасаться снегом начали в Раубичах. В юбилейный, 45-ый год, спорткомплекс будет домашней площадкой для многих крупных международных стартов. Елена Горельчик заехала в Раубичи и убедилась: даже в выходные здесь важна каждая минута.
Насыпай, загружай, увози. Все в режиме нон-стоп. Так в Раубичах проходит даже воскресенье. Вдали от стадиона три снегоуплотнительные машины работают над созданием почти двухкилометровой трассы.
Снежные пушки (а их в Раубичах шесть) работают сегодня круглосуточно, ведь пока на улице минус нельзя терять ни секунды. Тот случай, когда работа в минус исключительно в плюс. Забирая воду, машины генерируют снег. Хотя назвать это снегом в привычном для нас понимании будет неправильно. Настоящий - он мягкий и пушистый, технический (именно такой вырабатывают снегогенераторы) колючий и жесткий.
Спринтерский километровый круг уже вовсю обкатывают биатлонисты. К вечеру понедельника практически готовы и 1 800 метров. Сегодня можно сказать: половина работы по созданию трасс к чемпионату Европы выполнена. Заготовленного снега пока хватает. Но с наступлением минуса все начнется заново, чтобы быть готовыми к любой форс-мажорной ситуации, которую в конце календарной зимы может преподнести природа.
Час икс для Раубич - это вторая половина февраля. Все начнется 18 числа, когда на белорусскую лыжню выйдут легенды биатлона.
Это произойдет в день открытия чемпионата Европы. Уже 20 числа здесь же стартуют первые гонки континентального турнира - супермикст и смешанная эстафета. Биатлонисты будут разыгрывать медали до 24 февраля. По два комплекта в день. А вот 23 февраля им придется разделить внимание с фристайлистами. В этот день вечером на склоне лыжные акробаты поспорят за награды предпоследнего в сезоне этапа Кубка мира.
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