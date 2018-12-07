Спортсменки из 10 стран борются за награды XVI Международного турнира на призы Марины Лобач

Юные гимнастки из 10 стран, в том числе России, Украины, Италии, Израиля, Беларуси, борются за награды XVI Международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Если накануне соревновались самые юные участницы и юниорки в командном первенстве, то сегодня во Дворце гимнастики исключительно финалы. Стартуют они в полдень, а в 16 часов начнется гала-представление и торжественная церемония закрытия турнира. Отметим, в этом году исполняется ровно 30 лет после Олимпиады в Сеуле, где наша Марина Лобач выиграла свою золотую медаль.