Атмосфера просто была прекрасная, поддержка зала. Это даже не передать словом, как она чувствовалась в этот момент, когда я была на ковре. Очень много зрителей приходило, которые даже не соприкасаются со спортом, но им было интересно посмотреть, что это за праздник вообще. И эта вся атмосфера, которая там была, просто была шикарна.

Виктория Волк, бронзовый призер II Игр стран СНГ по борьбе