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Спортсменов из Беларуси допустили до участия во Всероссийской спартакиаде 2024 года
Белорусские спортсмены будут допущены до участия во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Об этом на расширенном заседании коллегий Министерства спорта России и Министерства спорта и туризма Беларуси в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил министр спорта нашей страны Сергей Ковальчук, пишет ТАСС.
Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.
"Сначала было принято, что спартакиада сильнейших пройдет только в рамках Российской Федерации, прошел день - уже внесены изменения в приказ - спортсмены из Беларуси допущены к участию в этих соревнования", - сказал Ковальчук.
На Спартакиаде будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей.
Международный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.
Фото: pixabay.com
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