Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград за многолетнюю работу, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие данного вида спорта и достижение отличных спортивных результатов на чемпионатах мира и Европы, II Европейских играх. Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси. Среди награжденных медалью "За трудовые заслуги" Марина Литвинчук и Ольга Худенко, их тренеры и инструкторы. Почетное звание "Заслуженный мастер спорта" присвоено Артему Козырю. Еще 8 спортсменам и 15 тренерам объявлена благодарность Президента.