Спортсмены начинают знакомиться с площадками, на которых будут выступать во время II Европейских игр

Спортсмены начинают знакомиться с площадками, на которых им выступать во время II Европейских игр. В среду тренировочные сессии прошли на баскетбольной "Палова-Арене", в Доме бокса, на ближайшие дни - Дворце спорта "Уручье", а также на полях спортивного комплекса по улице Сурганова. Здесь с 21 по 27 июня пройдут соревнования лучников. Тренировочная площадка разместилась на натуральном газоне. Тут же состоятся и квалификационные соревнования. Основная же борьба развернется на арене с искусственным покрытием. На нем жарче, но спортсменов погодой не испугаешь. В сборной в первую очередь рассчитывают на медальное выступление девушек, но и мужская команда не собирается быть в числе статистов.



