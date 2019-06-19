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Спортсмены начинают знакомиться с площадками, на которых будут выступать во время II Европейских игр
Спортсмены начинают знакомиться с площадками, на которых им выступать во время II Европейских игр. В среду тренировочные сессии прошли на баскетбольной "Палова-Арене", в Доме бокса, на ближайшие дни - Дворце спорта "Уручье", а также на полях спортивного комплекса по улице Сурганова. Здесь с 21 по 27 июня пройдут соревнования лучников. Тренировочная площадка разместилась на натуральном газоне. Тут же состоятся и квалификационные соревнования. Основная же борьба развернется на арене с искусственным покрытием. На нем жарче, но спортсменов погодой не испугаешь. В сборной в первую очередь рассчитывают на медальное выступление девушек, но и мужская команда не собирается быть в числе статистов.
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