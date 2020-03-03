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Спринтерские гонки в Раубичах пройдут раньше запланированного времени
Погода диктует свои условия. Так, расписание Кубка IBU по биатлону в Раубичах претерпит изменения. Завтрашние спринтерские гонки пройдут раньше запланированного времени - в 12 часов начнется женская, в 15 - мужская.
Четверг ранее значился как выходной день, но в итоге на 5 марта перенесены пятничные дисциплины - это также спринт - в 11 часов на лыжню выйдет слабая половина, сильная - в 14.
Субботние масс-старты с большой долей вероятности пройдут в пятницу.
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