Спринтерские гонки в Раубичах пройдут раньше запланированного времени

Погода диктует свои условия. Так, расписание Кубка IBU по биатлону в Раубичах претерпит изменения. Завтрашние спринтерские гонки пройдут раньше запланированного времени - в 12 часов начнется женская, в 15 - мужская.



Четверг ранее значился как выходной день, но в итоге на 5 марта перенесены пятничные дисциплины - это также спринт - в 11 часов на лыжню выйдет слабая половина, сильная - в 14.



Субботние масс-старты с большой долей вероятности пройдут в пятницу.



