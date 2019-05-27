Спустя пять лет Кубок Беларуси возвращается в Солигорск

В финальном матче, который принимал Витебск, "горняки" обыграли северян со счетом 2:0. Гол в раздевалку Бодула и точный удар со штрафного Антича.



Кубок Беларуси стал третьим в коллекции "Шахтера". Кроме того, солигорчане четырежды уступали в финале.