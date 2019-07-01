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Сразу две белоруски завершают борьбу в одиночном разряде Уимблдона уже после первого круга
Надежда на Викторию Азаренко. Сразу две белоруски завершают борьбу в одиночном разряде Уимблдона уже после первого круга. Сегодня в Лондоне 11-я ракетка мира Арина Соболенко в двух сетах уступила Магдалене Рыбариковой из второй сотни, 2:6, 4:6. Александра Саснович наоборот проиграла более титулованной сопернице, экс-первой ракетке мира Симоне Халеп, 4:6, 5:7. Именно с румынкой сразится Виктория Азаренко, если сегодня обыграет француженку Ализе Корне. Начало поединка ориентировочно в 20:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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