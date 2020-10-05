ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сразу две разгромные сенсации случились в чемпионате Англии по футболу

Действующий чемпион и команда из ТОП-4. Накануне сразу две разгромные сенсации случились в чемпионате Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Тоттенхэму", 1:6. "Ливерпуль" в гостях слабее "Астон Виллы", 2:7.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все