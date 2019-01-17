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Сразу две спринтерские гонки в программе пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге
К девушкам добавились и мужчины, после того, как их спринт был отменен из-за неудовлетворительных погодных условий. Сегодня на старт первыми и выйдут мужчины. Из белорусов Роман Елетнов - 25-й. Далее - Владимир Чепелин, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 12:50. У девушек Динара Алимбекова отправится на дистанцию под 11-м номером. Ирина Кривко - 29-я. А дальше - Ирина и Елена Кручинкины и Анна Сола. "Беларусь 5" покажет эту гонку в 16:20.
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