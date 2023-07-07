3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Три белорусские теннисистки проведут встречи Уимблдонского турнира 7 июля
Сразу три белорусские теннисистки проведут сегодня поединки раунда Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.
Первой на травяные корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса выйдет Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга), которая встретится с чешкой Петрой Квитовой (9). В 1/64 финала Саснович победила испанку Нурию Парризас Диас (105) - 6:2, 6:1.
Затем Арина Соболенко (2) сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой (41). В первом раунде Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди (82) - 6:3, 6:1.
Закроет белорусский день Виктория Азаренко (20), которая будет соперничать с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (10). На старте соревнований экс первая ракетка мира одолела в трехсетовом поединке китаянку Юэ Юань (106) - 6:4, 5:7, 6:4. а потом уверенно переиграла представительницу Аргентины Надю Подорошку (80) - 6:3, 6:0.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей