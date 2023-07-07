Три белорусские теннисистки проведут встречи Уимблдонского турнира 7 июля

Первой на травяные корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса выйдет Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга), которая встретится с чешкой Петрой Квитовой (9). В 1/64 финала Саснович победила испанку Нурию Парризас Диас (105) - 6:2, 6:1.

Затем Арина Соболенко (2) сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой (41). В первом раунде Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди (82) - 6:3, 6:1.

Закроет белорусский день Виктория Азаренко (20), которая будет соперничать с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (10). На старте соревнований экс первая ракетка мира одолела в трехсетовом поединке китаянку Юэ Юань (106) - 6:4, 5:7, 6:4. а потом уверенно переиграла представительницу Аргентины Надю Подорошку (80) - 6:3, 6:0.