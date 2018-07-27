В эти минуты болеем за наших футболистов. Сразу три белорусских клуба проводят первые матчи второго квалификационного раунда футбольной лиги Европы. Солигорский "Шахтер" принимает польский "Лех". Прямую трансляцию поединка можно увидеть на "Беларусь 2". В эти минуты в матче перерыв. После первого тайма ничья 0:0.

Совсем иная ситуация в Бресте, где "Динамо" встречается с греческим "Атромитосом". Прямая трансляция идет на "Беларусь 5". Здесь первый тайм пока не окончен. И счет уже 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Желько Филипович и с пенальти Павел Савицкий.