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Сразу три белорусских клуба сегодня стартуют в Лиге Европы

Сразу три белорусских клуба сегодня стартуют во втором по значимости турнире континента - Лиги Европы. В первом квалификационном раунде дома сыграет лишь солигорский "Шахтер". "Горняки" примут "Хиберниан" из Мальты. В 19:50 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция противостояния. Минское "Динамо" в Латвии сразится с клубом "Лиепая", а "Витебск" отправился в Финляндию, где в соперниках будет команда "Купс".

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