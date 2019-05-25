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Сразу три медали! Бронза, серебро и золото у сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
И начнем с медальных новостей. Тем более, их сегодня сразу три! Бронза, серебро и золото у сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на первом в сезоне этапе Кубка мира в польской Познани.
Высшую награду команде принесли Ольга Худенко и Марина Литвинчук
Высшую награду команде принесли Ольга Худенко и Марина Литвинчук в заезде байдарок-двоек на 500 метров. Наши девушки почти на две секунды опередили оппоненток из Бельгии. Давайте посмотрим, каким уверенным получился финиш.
Олег Юреня стал вторым на дистанции 1000 метров на байдарке, Артем Козырь на третьей ступени пьедестала
Награду в копилку белорусской команды принес и Олег Юреня. Он стал вторым на дистанции 1000 метров на байдарке. В заезде каноэ на 200 метров на третью ступень пьедестала поднялся Артем Козырь.
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