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Сразу три медали! Бронза, серебро и золото у сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

И начнем с медальных новостей. Тем более, их сегодня сразу три! Бронза, серебро и золото у сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на первом в сезоне этапе Кубка мира в польской Познани.


Высшую награду команде принесли Ольга Худенко и Марина Литвинчук

Высшую награду команде принесли Ольга Худенко и Марина Литвинчук в заезде байдарок-двоек на 500 метров. Наши девушки почти на две секунды опередили оппоненток из Бельгии. Давайте посмотрим, каким уверенным получился финиш.


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Олег Юреня стал вторым на дистанции 1000 метров на байдарке, Артем Козырь на третьей ступени пьедестала

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Награду в копилку белорусской команды принес и Олег Юреня. Он стал вторым на дистанции 1000 метров на байдарке. В заезде каноэ на 200 метров на третью ступень пьедестала поднялся Артем Козырь.

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