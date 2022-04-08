Сразу три ничьи выдали команды - участницы первых матчей 1/4 финала Лиги Европы по футболу

В центральном поединке этой стадии "Барселона" сумела избежать поражения в гостях у "Айнтрахта". На точный удар Кнуффа ответил Фернан Торрес с передачи Френки де Йонга. Итог 1:1.

"Вест Хэм", играя вдесятером, вышел вперед в дуэли с "Лионом": Боуэн отличился, однако Ндомбеле счет сравнял - так игра и завершилась

Еще один клуб из Германии "Лейпциг" разошелся миром с "Аталантой", также 1:1.