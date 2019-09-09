Стадион "Динамо" готовится к матчевой встрече Европа - США

До старта чуть более трех часов. В Минске выступят мировые лидеры, олимпийские чемпионы и призеры . Команды в двухдневном противостоянии определят, кто же сильнее: сборная Старого Света или команда США. На главной арене страны работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).

Сейчас стадион "Динамо" готовится к празднику, ждет легкую атлетику. Утром на поле, которое прилегает к арене, с 9 до 12 все спортсмены могли еще раз потренироваться по запросу. Ну а сейчас уже вступил в силу регламент соревнований. Здесь нет никого.



Атлеты для разогрева прибудут сюда в 16:00. Это касается прыгунов, бегунов и толкателей ядра. В матчевой встрече Европа - США более трехсот спортсменов выступят в 37 дисциплинах. По 8 атлетов в каждой из программ. Напомним, что заявлены и 14 белорусов. Команды будут бороться за переходящий кубок. Призовой фонд соревнований - почти миллион евро. За первые места бонус - 7 тысяч евро. Звездно-полосатые делают ставку на спринтеров и стайеров. Европа традиционно сильна в технических дисциплинах.