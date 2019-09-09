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Стадион "Динамо" готовится к матчевой встрече Европа - США

До старта чуть более трех часов.В Минске выступят мировые лидеры, олимпийские чемпионы и призеры. Команды в двухдневном противостоянии определят, кто же сильнее: сборная Старого Света или команда США.

На главной арене страны работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).

В матчевой встрече Европа - США более трехсот спортсменов выступят в 37 дисциплинах

Сейчас стадион "Динамо" готовится к празднику, ждет легкую атлетику. Утром на поле, которое прилегает к арене, с 9 до 12 все спортсмены могли еще раз потренироваться по запросу. Ну а сейчас уже вступил в силу регламент соревнований. Здесь нет никого.

Атлеты для разогрева прибудут сюда в 16:00. Это касается прыгунов, бегунов и толкателей ядра. В матчевой встрече Европа - США более трехсот спортсменов выступят в 37 дисциплинах. По 8 атлетов в каждой из программ. Напомним, что заявлены и 14 белорусов. Команды будут бороться за переходящий кубок. Призовой фонд соревнований - почти миллион евро. За первые места бонус - 7 тысяч евро. Звездно-полосатые делают ставку на спринтеров и стайеров. Европа традиционно сильна в технических дисциплинах.

Прямую трансляцию соревнований покажут в 60 странах, начало в 19:00

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Сам матч на стадионе "Динамо" стартует в 19:00. Откроют соревновательную программу женщины в секторе прыжков с шестом. Также сегодня в расписании метание диска, молота, толкание ядра, много бега и прыжки. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5".

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