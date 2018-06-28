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Стадион "Динамо" получил высшую оценочную категорию IAAF
Всего несколько дней назад еще одна белорусская арена - стадион "Динамо" - получила высшую оценочную категорию Международной ассоциации легкоатлетических федераций, что позволит надеяться на прием здесь самых крупных международных соревнований. А это в свою очередь не только даст толчок для развития этого вида спорта, но и повысит его популярность. А в будущем позволит надеяться на появление в Беларуси новых звезд как легкой атлетики, так и биатлона.
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