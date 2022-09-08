Стадион "Динамо" принял соревнования по легкой атлетике среди паралимпийцев

Силе духа этих спортсменов стоит позавидовать. Несмотря на некоторые ограничения по здоровью, они каждый день выходят на тренировки и добиваются успехов на соревнованиях. Правда, с недавнего времени из-за циничного решения от крупных международных стартов эти атлеты отстранены. Выход из ситуации нашелся тут же - белорусский и российский паралимпийские комитеты объединились и теперь проводят совместные старты. Ведь желание побеждать и быть всегда в форме у спортсменов никуда не пропало.