ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Стадион "Динамо" принял соревнования по легкой атлетике среди паралимпийцев

Силе духа этих спортсменов стоит позавидовать. Несмотря на некоторые ограничения по здоровью, они каждый день выходят на тренировки и добиваются успехов на соревнованиях. Правда, с недавнего времени из-за циничного решения от крупных международных стартов эти атлеты отстранены. Выход из ситуации нашелся тут же - белорусский и российский паралимпийские комитеты объединились и теперь проводят совместные старты. Ведь желание побеждать и быть всегда в форме у спортсменов никуда не пропало.

Так на национальном стадионе "Динамо" на протяжении двух дней разыгрывались медали в легкой атлетике.Елена Горельчик о тех, кто никогда не сдается (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все