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Стадион "Петровский" за 5 часов до начала матча "Зенит" - "Динамо-Минск"

Эксклюзив от нашего корреспондента Андрея Козлова (видео).

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