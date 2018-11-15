Стадион "Жози Бартель" примет важнейший для сборной Беларуси матч Лиги наций

В Люксембурге сегодня на кону футбольные перспективы Беларуси. В 22:45 начнется важнейший для Национальной команды матч Лиги наций. Именно от результата этого поединка будет зависеть, выйдет ли наша команда из группы. Напомним, чтобы сыграть на чемпионате Европы, нужно выиграть групповой турнир, попасть в плей-офф и завоевать единственную путевку на топ-турнир. Логистика проста, а вот как будет с исполнением? В Люксембурге работает наш корреспондент Николай Стуло.

Действительно, матч важнейший. Сегодня белорусов устроит только победа - только победа позволит оставаться хозяевами своей судьбы и претендовать всерьез на чемпионат Европы. На кону стоит очень многое. Конечно, и у люксембуржцев уровень сопротивления будет колоссальный, ведь они тоже хотят на топ-турнир. Но белорусам сложнее именно по части психологии - до сих пор силен стереотип, что Люксембург - маленькая страна, которую обязательно нужно обыгрывать. И немало европейских команд уже сломали зубы здесь на стадионе "Жози Бартель".

Наша команда тоже подвергалась обструкции за потерю очков на этой арене. Однако времена изменились и Люксембург, имея население 600 тысяч, идет по пути Исландии. За футбол здесь взялись основательно, у них плодотворно работает академия. Игроки выступают во Франции, Германии, США, Польше. К сожалению, сама команда всячески избегала общения, хозяева не приехали даже на предматчевую тренировку, поэтому информацию приходится искать из других источников.

Не смотря на то, что Люксембург опережает белорусов на одно очко, именно нашу команду здесь все называют фаворитом. Даже местные жители, по привычке, наверное. Белорусам хочется все свои проблемы решить сегодня и самим, а не надеяться, что в воскресенье Молдова нам поможет и дома обыграет Люксембург. К счастью, все футболисты здоровы, и самое главное - наш главный тренер собрал лучших, по его мнению игроков, прямо сейчас. От этого спокойнее.

Наибольшее внимание люксембуржцев к Александру Глебу. Наша звезда вернулась в главную команду страны спустя два года. Накануне белорусы потренировались на газоне "Жози Бартель". Игроки сконцентрированы, на интервью соглашаются неохотно. Понимают важность и понимают специфику соперника. Игра будет закрытой и, конечно же, ожидаются провокации на поле.