Стал известен обновленный рейтинг WTA и ATP

Перед стартом Олимпийских игр в Токио лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко остается третьей ракеткой мира. WTA опубликовал обновленный рейтинг. Виктория Азаренко по-прежнему 14-я в планетарном табеле. А вот Александра Саснович и Ольга Говорцова свои позиции улучшили - на одну и две строчки соответственно. Саснович 86-я, Говорцова 124-я. В мужском теннисном олимпийском турнире примут участие два белоруса, которые входят в первую сотню рейтинга АТР. Илья Ивашко находится на 66-й строке, у Егора Герасимова 79-е место.