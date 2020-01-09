Солдатенко, Лукьянчук, Шумак в заявке на матч Беларусь - Сербия. Стал известен состав нашей нацкоманды на стартовый поединок чемпионата Европы по гандболу, который состоится сегодня. Главный тренер Юрий Шевцов оставил голкипера Алексея Кишова и правого полусреднего Николая Алехина в резерве. Предварительный раунд сборная Беларуси проведет в группе А. Наши соперники, кроме сербов, команды Хорватии и Черногории. Матч начнется в 20:15. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".