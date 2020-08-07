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Стала известна соперница А. Саснович в 1/4 турнира в Палермо

В матче за выход в полуфинал турнира WTA в итальянском Палермо белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с первой сеяной соревнований. Ей стала хорватка Петра Мартич, обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову. Поединок между Саснович и Мартич начнется сегодня в 17 часов. Саша, напомним, уверенно шагает по сетке итальянского турнира.

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