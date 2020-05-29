Стали известны даты проведения Кубка Англии

На Туманном Альбионе вслед за рестартом Премьер-лиги определились с датами поединков Кубка Англии. Так, планируется, что о матчи 1/4 пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы - 11 и 12 июля, а финал запланирован на 1 августа. Самая интересная пара четвертьфинала - это "Лестер" и "Челси". АПЛ же возобновится 17 июня.