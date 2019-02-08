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Стали известны имена первых победителей и призеров соревнований "Снежный снайпер"

Стали известны имена первых победителей и призеров республиканских соревнований "Снежный снайпер". Открывали старты девочки. В средней возрастной группе первое место в спринтерской гонке заняла дочь именитого белорусского биатлониста Александра Попова Анастасия. Минчанка на двух огневых рубежах не допустила ни одного промаха. Второе место у Марии Симцовой из Витебской области, третье - у Анастасии Чепыжовой из Минской области. В эти минуты финиширует старшая возрастная группа, первой гонку завершила Мария Гнедчик из Минска.

На старте спринтерские гонки для девочек младшей группы, после них эстафету подхватят мальчишки этой же возрастной категории.

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