3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" против "Милана", "Рома" сыграет с "Шахтером". Сегодня по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы. Кроме названных, это "Аякс" - "Янг Бойз", "Динамо Киев" - "Вильярреал", "Олимпиакос" - "Арсенал", "Динамо Загреб" - "Тоттенхэм", "Славия" - "Глазко Рейнджерс", "Гранада" - "Мольде". Первые игры состоятся 11 марта, ответные - спустя неделю, 18 марта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело