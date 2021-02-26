"Манчестер Юнайтед" против "Милана", "Рома" сыграет с "Шахтером". Сегодня по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы. Кроме названных, это "Аякс" - "Янг Бойз", "Динамо Киев" - "Вильярреал", "Олимпиакос" - "Арсенал", "Динамо Загреб" - "Тоттенхэм", "Славия" - "Глазко Рейнджерс", "Гранада" - "Мольде". Первые игры состоятся 11 марта, ответные - спустя неделю, 18 марта.