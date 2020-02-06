Стали известны пары матча квалификации теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов

В первый день, а это уже завтра, противостояние откроет встреча: Кики Бертенс и Александры Саснович. После Арина Соболенко встретится с Аранчей Руч. Во второй день белоруски обменяются оппонентками. В случае парного матча Беларусь представят Ольга Говорцова и Лидия Морозова, а Нидерланды - Лесли Керхов и Деми Схюрс. Девушки нашей сборной готовы к битве - соперника уважают, но не боятся.