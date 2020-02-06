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Стали известны пары матча квалификации теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов

Жеребьевка прошла в Гааге

. Победитель выйдет в финал Мировой группы главного теннисного турнира среди сборных женских команд.

В первый день, а это уже завтра, противостояние откроет встреча: Кики Бертенс и Александры Саснович. После Арина Соболенко встретится с Аранчей Руч. Во второй день белоруски обменяются оппонентками. В случае парного матча Беларусь представят Ольга Говорцова и Лидия Морозова, а Нидерланды - Лесли Керхов и Деми Схюрс. Девушки нашей сборной готовы к битве - соперника уважают, но не боятся.

Теннис. Кубок Федерации

Отметим, матч со сборной Нидерландов откроет для нас четвертый сезон подряд в элите мирового тенниса. На данный момент белорусская сборная занимает пятое место среди 105 участниц Кубка Федерации. За ходом противостояния следите в прямом эфире на телеканале

"Беларусь 5"

. Начало трансляции завтра в 15:30.

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