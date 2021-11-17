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Стали известны победители всех отборочных групп ЧМ по футболу - 2022

  • Сербия,
  • Испания,
  • Швейцария,
  • Франция,
  • Бельгия,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Хорватия,
  • Англия,
  • Германия.

Еще 12 команд в конце марта будут претендовать на три путевки на планетарный форум в стыковом турнире. Это коллективы, финишировавшие вторыми в своих группах, и две команды из Лиги наций УЕФА.

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