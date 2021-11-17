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Стали известны победители всех отборочных групп ЧМ по футболу - 2022
- Сербия,
- Испания,
- Швейцария,
- Франция,
- Бельгия,
- Дания,
- Нидерланды,
- Хорватия,
- Англия,
- Германия.
Еще 12 команд в конце марта будут претендовать на три путевки на планетарный форум в стыковом турнире. Это коллективы, финишировавшие вторыми в своих группах, и две команды из Лиги наций УЕФА.
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