Арина Соболенко и Виктория Азаренко сыграют как в паре, так и в одиночке. Егор Герасимов и Илья Ивашко выступят только в одиночном разряде. Стали известны подробности теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 24 июля по 1 августа.