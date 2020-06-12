Стали известны соперники ХК "Минск" в ЧЕ-2021 по индор-хоккею среди клубных команд

Континентальный форум по индор-хоккею среди мужских клубных команд состоится 12-14 февраля в турецкой Алании. Минчане попали в группу В, где их соперниками станут австрийский "Пост", "Динамо-Электросталь" из России и турецкий клуб "Газиантер". В квартете А сыграют немецкий "Рот-Вайс", польский "Поможанин", испанская "Барселона" и хорватская "Зелина".



В аналогичном турнире среди женских дружин место и даты проведения состязаний станут известны позже. Хоккеистки "Минска" попали в группу А, где их соперницами будут спортсменки из немецкого "Дер Альстер", "Динамо-Электросталь" из России, швейцарского "Рот-Вайс". В четверку команд под литерой В попали "Ларен" из Нидерландов, украинская "Сумчанка", испанский "Комплитенс" и бельгийский "Ватерлоо-Дак".





Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

