Стали известны соперницы белорусок на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Александра Саснович сыграет в 1/64 финала в Индиан-Уэллсе против 71-й ракетки мира Марии Камилы Осорио Серрано. А Виктория Азаренко начнет борьбу со следующей стадии, 1/32, и встретится с победительницей пары Линетт (Польша) и Петерсон (Швеция). Напомним, что Арина Соболенко из-за коронавируса этот американский турнир пропустит.