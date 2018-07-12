ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Стали известны сроки, когда Криштиану Роналду присоединится к "Ювентусу"

На следующей неделе презентация, с 30 июля в составе команды. Стали известны сроки, когда новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду присоединится к своему клубу. После представления в черно-белой форме он отправится в США, где бьянконери будут проводить предсезонный турнир. Напомним, 10 июля 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все