Стали известны сроки, когда Криштиану Роналду присоединится к "Ювентусу"

На следующей неделе презентация, с 30 июля в составе команды. Стали известны сроки, когда новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду присоединится к своему клубу. После представления в черно-белой форме он отправится в США, где бьянконери будут проводить предсезонный турнир. Напомним, 10 июля 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом.