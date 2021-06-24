Стали известны все участники 1/8 финала Евро-2020

Матч между Португалией и Францией завершился со счетом 2:2. Здесь по дублю на счету друзей по мадридскому "Реалу" - Карима Бензема и Криштиану Роналду. Борьбу на Евро-2020 продолжат сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии. Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня.

