Стало известно расписание Кубка Минска с участием команд КХЛ

Известно расписание хоккейного Кубка Минска, который стартует на "Олимпик-Арене" 13 августа. В первый игровой день на лед выйдут столичное "Динамо" и "Шанхайские драконы".

Также за трофей поборются "Сибирь", "Адмирал" из Владивостока и магнитогорский "Металлург". Матчи за итоговые места намечены на 17 августа. Для "зубров" это первый предсезонный турнир. Старт нового чемпионата КХЛ для бело-синих намечен на 7 сентября. В гости пожалует нижегородское "Торпедо".