У ХК "Динамо" новый тренер

Срок соглашения с 57-летним тренером рассчитан на один год. Ранее в КХЛ Квартальнов возглавлял череповецкую "Северсталь" (с 2009 по 2012 год), новосибирскую "Сибирь" (2012-2014), московский ЦСКА (2014-2017), ярославский "Локомотив" (2017-2019) и казанский "Ак Барс" (2019-2022). Дмитрий Вячеславович является лидером среди тренеров по количеству матчей в КХЛ (809) и количеству побед (515), а также обладателем Кубка континента (2015, 2016, 2017), чемпионом России (2015), обладателем звания "Лучший тренер" (2016) и участником Матча Звезд КХЛ (2014, 2015, 2016, 2020).

