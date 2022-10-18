Стало известно, кто стал обладателем "Золотого мяча - 2022"

Первый после сэра Стэнли Мэтьюза. Карим Бензема накануне получил "Золотой мяч", который традиционно вручается французским изданием France Football. 34-летний нападающий "Реала" и сборной Франции стал самым возрастным обладателем этого приза с 1956 года. Тогда награду получил 41-летний нападающий "Блэкпула" и сборной Англии Стэнли Мэтьюз. В прошлом сезоне Бензема забил 27 мячей в испанской Ла Лиге и выиграл титул. Также он 15 раз отличился в Лиге чемпионов. И в результате также взял трофей.