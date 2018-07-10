В 15 часов самолетом в Брест, в 18 часов - пресс-конференция и в 20:45 - посещение матча чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером". Стало известно расписание Диего Марадоны во время визита в город над Бугом 16 июля. Ранее сообщалось, что знаменитый аргентинец вступит в должность председателя правления брестчан после чемпионата мира по футболу.